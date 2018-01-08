Александр Гулявцев: "Для "Северстали" каждый матч, как финальный, боремся за плей-офф"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы над "Ак Барсом" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда продолжает бороться за место в плей-офф. Он также добавил, что во встрече череповчан хорошо выручал вратарь Юлиус Гудачек.

– Для нас каждый матч, как финальный. Боремся за место в плей-офф, – приводит официальный сайт казанской команды слова Гулявцева. – "Ак Барс" мощно атаковал, мы хорошо сыграли в обороне, я считаю. Нас хорошо выручал Гудачек. То, что мы во втором матче подряд забиваем пять голов, радует.