22:02 8 января | Хоккей — КХЛ

Александр Гулявцев: "Для "Северстали" каждый матч, как финальный, боремся за плей-офф"


Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы над "Ак Барсом" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда продолжает бороться за место в плей-офф. Он также добавил, что во встрече череповчан хорошо выручал вратарь Юлиус Гудачек.

– Для нас каждый матч, как финальный. Боремся за место в плей-офф, – приводит официальный сайт казанской команды слова Гулявцева. – "Ак Барс" мощно атаковал, мы хорошо сыграли в обороне, я считаю. Нас хорошо выручал Гудачек. То, что мы во втором матче подряд забиваем пять голов, радует.

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https://www.ak-bars.ru/news/15252.html

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