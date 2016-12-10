Александр Гулявцев: "Через неделю "Северсталь" постарается взять у "Витязя" реванш"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Витязя" (3:4 ОТ) отметил, что не может обвинить никого из игроков в шайбах, которые были заброшены в ворота команды в основное время встречи. Специалист обратил внимание на то, что все 3 гола оказались в воротах хозяев после рикошетов.

– В тех голах, которые мы сегодня пропустили, никого не могу обвинить, – приводит пресс-служба "Северстали" слова Гулявцева. – Все три шайбы в основное время были заброшены после рикошетов. Тем не менее, это голы, и они засчитаны. После таких голов, как второе взятие ворот, команда обычно подламливается. Но с нами этого, к счастью, не произошло, работали до конца, сравняли счет. В овертайме игра шла до ошибки. И вот – наброс, удачно подставленная клюшка, ничего особенно голевого, но гол засчитан. Очко заработали. Следующий матч, через неделю, также будет с "Витязем". Постараемся взять реванш.