Александр Гулявцев: "Благодарен игрокам "Северстали" за работу до финальной сирены"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Спартака" (2:3 ОТ) отметил самоотверженные действия игроков до последней минуты встречи. По словам специалиста, в некоторых моментах игра получилась сумбурной.

– Матч сегодня получился, – сказал Гулявцев. – В каких-то моментах он был сумбурный как с той, так и с другой стороны. После счета 2:1 я благодарен ребятам, что они сработали до конца, не бросили играть и сравняли счет, но, к сожалению, взяли только одно очко.

– Почему не было в составе Арсения Хацея, бывшего спартаковца?

– И что? Поблажку ему сделать? Не надо, против бывших, против будущих… Сеня сегодняшний матч пропускал, он отдохнул, подумал, как сыграл в прошлый раз. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)