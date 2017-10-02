Александр Гулявцев: "300 тысяч для меня - очень серьезная сумма"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев в интервью "СЭ" отметил, что действительно не знал в включенных камерах перед скандальной пресс-конференцией. Напомним, что специалист раскритиковал работу арбитров после матчей "Авангард" – СКА (1:3) и "Салават Юлаев" – "Северсталь" (0:2).

– Пресс-конференция еще не началась, и мы общались с журналистами совершенно в другом формате. Я не думал, что меня записывают. Знал бы, что это станет достоянием общественности, не стал бы делать таких резких заявлений. Там ведь как было. Мы идем в зал, репортер меня спрашивает в неофициальной обстановке, пишем ли мы письма. Вот я и ответил, что делать это совершенно бессмысленно.

– Давайте еще на триста тысяч наговорим.

– Нет, хватит. Но в каких-то вещах меня действительно неправильно поняли. Допустим, я говорил, что невозможно обыграть СКА, если у тебя 16 минут штрафа, а у соперника – 4. Но в том смысле, что у питерцев такие исполнители, что они из восьми попыток большинства реализуют половину и выиграют. Я не утверждал, да и не утверждаю, что им помогают. Просто у них исполнители такого уровня, что если им дать малейшую возможность, то они забьют. Нам в матчах с такими командами нужно быть крайне дисциплинированными.

– Кто заплатил штраф?

– В клубе решат.

– Знаю, что в солидных командах за это платят клубы. Тренера защищают. А для вас вообще 300 тысяч – серьезная сумма?

– Очень. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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