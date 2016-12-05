Александр Гулявцев: "2 шайбы за 3 игры на 12 нападающих - это очень мало"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (2:4) отметил, что 2 гола в трех матчах – это очень низкий показатель. По словам специалиста, с такой реализацией одержать победу практически невозможно.

– Сегодня встречались две равные команды, – приводит пресс-служба "Амура" слова Фахрутдинова. – После первой шайбы игра шла в обе стороны. В третьем периоде допустили две ошибки, пропустили два гола, но в итоге эти шайбы отквитали. Забиваем два гола за три игры на 12 нападающих. Это очень мало, с такой реализацией матчи очень трудно выигрывать.