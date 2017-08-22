Александр Горшков: "Матч с "Салаватом" понравился, потому что было видно желание победить, настрой"

Нападающий "Адмирала" Александр Горшков после поражения от "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (1:3) отметил настрой команды на борьбу. 26-летний россиянин стал автором первой заброшенной шайбы владивостокцев в новом сезоне.

– Начали хорошо, особенно первый период провели здорово, сумели открыть счет, что не делали очень давно, - цитирует пресс-служба клуба Горшкова. - Практически всю предсезонку отыгрывались. Игра была очень хорошей. Все бились, старались, мне очень понравилось, и не потому что я забил, а потому что было видно желание победить, настрой, у нас многое получалось, все были друг за друга, за команду. Но, чуть-чуть не хватило. Они забили вторую шайбу, а мы нет. Не хватило реализации, при счете 1:1 игра шла до гола.

Если сравнивать сегодняшний матч с предсезонными, то, можно сказать, что сегодня было все по другому. Другие эмоции, другой настрой. Начался сезон, теперь мы играем за очки, которые идут в таблицу. Все это понимают.

Тренер после игры сказал, что игра была хорошая, сказал – молодцы в плане самоотдачи, но ошибки есть и их нужно исправлять. Если дальше будем так же играть, то все у нас будет хорошо, будут победы!