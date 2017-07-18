Александр Фролов: "Выложусь в "Амуре" по полной"

Нападающий "Амура" Александр Фролов рассказал о том, что при переходе в клуб его смущали дальние перелеты. Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

- В "Амуре" есть опытные ребята, есть много молодых хоккеистов, - приводит пресс-служба слова Фролова. - Я только прилетел, не успел еще со всеми познакомиться. Надеюсь, сделаю это сегодня-завтра. При переходе смущало, что команду ожидает много перелетов. Однако поговорил с Виталием Атюшовым, который сказал, что проблем не испытывает.

В "Амуре" хочу показать все, что я могу, буду стараться выложиться по полной, быть полезным команде. Наверное, это задача любого хоккеиста независимо от того, сколько тебе лет.