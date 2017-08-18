Александр Фролов: "После первых двух матчей на турнире ничего не меняли"

Нападающий "Амура" Александр Фролов после победы над "Барысом"​ (3:2) на мемориале Виктора Блинова отметил, что команда придерживается своей тактики. По словам форварда, второй период игроки провалили.

– Понятно, что ожидают от первого звена, стараемся полностью отдаваться в каждой игре и делать все возможное, чтобы набирать очки, забивать и выигрывать, – цитирует Фролова пресс-служба клуба. – В третьем периоде стали больше лезть на ворота, доставлять туда шайбу, бросать из всех позиций. Это привело к результату. Забили гол, смогли победить.

После первых двух матчей на турнире ничего не меняли. У нас есть система, тактика, которой мы стараемся придерживаться. Это хоккей, не всегда получается выигрывать. Тем более здесь играют хорошие команды. Неважно, как складывается. Главное – продолжать выполнять игровую задачу и полностью отдаваться. Это приведет к хорошим результатам.

Был непростой матч. В первом периоде играли лучше, второй провалили. Стали мудрить, теряли шайбу в средней зоне, потеряли инициативу. В третьем периоде смогли переломить ход матча и забили гол. Это хороший показатель. Если в четвертой игре в третьем периоде смогли, значит, хорошо себя чувствуем.

В начале сезона будет тяжелый выезд. Знали об этом и готовились. Неважно, сколько матчей, нужно их играть. У нас есть команда, тренер, тактика и система игры, которой мы должны следовать и быть как единый кулак с нацеленностью забирать очки.