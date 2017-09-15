Александр Фролов: "Меня волнует, что недалеко от Хабаровска проходят испытания каких-то атомных бомб"

Нападающий "Амура" Александр Фролов в интервью "СЭ" отметил, что его волнует нестабильность в стране и мире. Форвард опасается ядерных испытаний, которые проводит КНДР.
– Что вас волнует, кроме хоккея?
– Нестабильность в стране, в мире.
– Какая еще нестабильность?
– Я, например, удивлен, что вы не испугались приехать в Хабаровск.
– Почему?
– Так вы разве не слышали, что недалеко от нас проходят испытания каких-то атомных, водородных бомб? До Северной Кореи тут два часа лета. Лично меня это очень волнует. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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mikeV
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