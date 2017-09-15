Александр Фролов: "Меня волнует, что недалеко от Хабаровска проходят испытания каких-то атомных бомб"

Нападающий "Амура" Александр Фролов в интервью "СЭ" отметил, что его волнует нестабильность в стране и мире. Форвард опасается ядерных испытаний, которые проводит КНДР.

– Что вас волнует, кроме хоккея?

– Нестабильность в стране, в мире.

– Какая еще нестабильность?

– Я, например, удивлен, что вы не испугались приехать в Хабаровск.

– Почему?

– Так вы разве не слышали, что недалеко от нас проходят испытания каких-то атомных, водородных бомб? До Северной Кореи тут два часа лета. Лично меня это очень волнует. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Александра Фролова