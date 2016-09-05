Александр Фролов: "Матч с "Сочи" складывался для "Торпедо" тяжело"

Нападающий "Торпедо" Александр Фролов, ставший автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (3:1) посетовал на обилие удалений у хозяев. По его словам, из-за этого команде пришлось изрядно понервничать.

– Игра складывалась для нас тяжело, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Фролова. – Мы старались играть в свою игру, навязывать сопернику силовую борьбу, больше действовать в зоне "Сочи". Наверное, во второй половине матча команда действовала успешнее.

– Вы стали автором победного гола, а одним из ваших ассистентов был Фредрик Петтерссон. За счет этого он выиграл у сочинца Андре Петерссона пари на обед.

– Надеюсь, Фредрик нас угостит!

– Команда набрала много штрафа, а ведь "Сочи" в этом сезоне очень хорошо использует большинство...

– Хотели играть дисциплинированно, не получилось. Но удачно сыграли в меньшинстве, выстояли. Не дали сопернику переломить ход матча. В любом случае, нужно меньше удаляться. У нас есть пару дней на подготовку к следующему матчу. Так что подробно разберем свои ошибки, а затем постараемся продлить победную серию.