Александр Фролов: "Хоккеисты "Амура" сделали все, что могли, в серии с "Ак Барсом"

Нападающий "Амура" Александр Фролов после пятого матча серии плей-офф КХЛ против "Ак Барса" (1:2) отметил, что сезон для его команды получился хорошим. Форвард также добавил, что хабаровчане сделаи все возможное в противостоянии с казанцами.

- Сезон получился хорошим, мы выполнили задачу, которую перед нами ставили, - цитирует "РИА Новости" Фролова. - В плей-офф попали на хорошего соперника. Наверное, мы сделали все, что могли, в серии с "Ак Барсом".

Серия получилась короткой, но она была непростой для "Ак Барса". Она не стала легкой прогулкой. Для "Амура" это большой опыт, многие ребята впервые сыграли в плей-офф. Они почувствовали атмосферу, оценили разницу между "регуляркой" и кубковыми играми.

Продление контракта с "Амуром"? Посмотрим, буду ли играть дальше. Сейчас мы только закончили сезон.