Александр Фролов: "Деньги для хоккеиста важны - глупо это отрицать"

Экс-форвард "Лос-Анджелеса" и сборной России Александр Фролов в интервью "СЭ" отметил, что подписал контракт с "Амуром" из-за того, что перед командой стоит задача попадания в плей-офф. По его словам, также свою роль в переходе сыграли деньги.

– Вы понимаете, что пока "Амур" воспринимается как последний вариант в жизни любого хоккеиста. Ехать соглашаются лишь тогда, когда другие варианты отпали. У вас такая же ситуация?

– Я приехал в команду, у которой есть цели и задачи. "Амур" хочет попасть в плей-офф, но прекрасно понимаю, что сделать это будет непросто. Но в городе любят хоккей, тут полный стадион на каждом матче. Это совсем другая ситуация, чем которую вы описываете.

– Мне всегда беспокоил вопрос: зачем вы вернулись после года без хоккея? Неужели из-за денег?

– Деньги важны – глупо это отрицать. И хоккеист зарабатывает много. Но у меня не было осознанного решения уходить. Да, я пропустил целый сезон, но не потому, что решил взять паузу. Получилась такая ситуация, что переговоры с одним из клубом завершились, казалось, удачно. Я уже готовился ехать в Москву подписывать контракт, но за два дня мне сказали, что никакого контракта не будет. Я оказался в тяжелом положении, так как остальные команды уже сформировали составы. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Александра Фролова