Александр Фомичев: "Петров – хороший, острый нападающий"

Экс-голкипер сборной России, известный хоккейный эксперт Александр Фомичев прокомментировал последние трансферы "Авангарда". Состав омского клуба пополнили голкипер Игорь Бобков, выступавший за "Адмирал", и нападающий ЦСКА Кирилл Петров.

– Бобков удачно играл в "Адмирале" в течение нескольких сезонов, – сказал Фомичев. – Ему не хватало стабильности, но это объясняется спецификой игры на Дальнем Востоке. Команда много летала, часто сменялись часовые пояса – это непросто, накапливается усталость. В последнем сезоне во Владивостоке были трудности, зато Игорь получил массу игровой практики, многому научился, почувствовал на себе, что значит быть первым номером, тащить на себе команду. И вот сейчас он переходит в "Авангард". Омский клуб всегда ставит перед собой самые высокие задачи, как в регулярном чемпионате, так и в матчах на вылет. Поэтому для Игоря такой переход – конечно же, шаг вперед. Надеюсь, он составит достойную конкуренцию Доминику Фурху. Он парень габаритный, здорово умеет использовать свои размеры. При этом неплохо двигается, обладает хорошей техникой, особенно на линии ворот в ближнем бою. Умеет вовремя переложиться, поменять позицию.

Что касается Кирилла Петрова, то я несколько сезонов наблюдаю за ним в ЦСКА, он мне очень нравится. Хороший, острый нападающий, обладает точным броском. Здесь, конечно, важно, с кем он будет играть в центре – должно быть полное взаимопонимание. Кирилл лезет на ворота, хорошо контролирует шайбу и умеет завершать стремительные атаки. У него показатель полезности "+19", что неудивительно – в ЦСКА у всех показатель хороший, но все равно, цифра внушительная. Видно, что парень был полезен как при игре в атаке, так и при действиях в обороне. (Дмитрий СОМОВ)​