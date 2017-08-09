Александр Фомичев: "Даже после таких ошибок Коскинен выигрывает Кубки Гагарина"

Бывший вратарь сборной России Александр Фомичев прокомментировал курьезный гол, пропущенный голкипером СКА Микко Коскиненом от защитника олимпийской сборной и одноклубника Максима Чудинова. Армейцы проиграли национальной команде в финале Sochi Hockey Open – 3:4 Б.

– Вратарь в любом случае должен ловить или парировать бросок из чужой зоны, особенно в неравных составах, – заявил Фомичев. – Ошибка Коскинена – на лицо. Он и в прошлом сезоне допускал такие ошибки, и раньше. Тем не менее, такие неудачи его встряхивают, он возвращается более сконцентрированным и выигрывает Кубки Гагарина.

– Курьезная шайба придаст уверенность сдавшему в последнее время Максиму Чудинову?

– Действительно, ему уверенность нужна, и после гола он наверняка повеселился. После игры они вместе с Коскиненом обсудят, как такое получилось. На тренировке он наверняка попробует пробить Микко, но навряд ли это удастся. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча СКА - Россия