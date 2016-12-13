Александр Филиппенко: "У Барнетта минимальный контракт, разрешенный в КХЛ"

Первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко сообщил, что с форвардом Джастином Барнеттом заключен минимальный контракт, разрешенный КХЛ. 24-летний американец ранее выступал за ЦСКА, в составе которого в этом сезоне провел всего одну встречу, но очков не набрал.

- Легионеры "Амура" регулярно призываются в свои национальные сборные. Например, Томаш Зогорна в эти дни находится в расположении национальной команды Чехии и не сможет помочь нашей команде в домашнем матче против "Автомобилиста", - цитирует пресс-служба клуба Филиппенко. - На этот случай нам нужен хоккеист, который сможет занять легионерскую позицию. Отмечу, что у Барнетта минимальный контракт, разрешенный в КХЛ. Надеемся, что новичок сможет проявить себя, и рассчитываем, что он будет прогрессировать, ведь ему всего 24 года. Помимо прочего его присутствие добавит агрессивности нашей игре, а это пойдет только на пользу.