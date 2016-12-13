14:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Филиппенко: "У Барнетта минимальный контракт, разрешенный в КХЛ"

0
0
0

Первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко сообщил, что с форвардом Джастином Барнеттом заключен минимальный контракт, разрешенный КХЛ. 24-летний американец ранее выступал за ЦСКА, в составе которого в этом сезоне провел всего одну встречу, но очков не набрал.

- Легионеры "Амура" регулярно призываются в свои национальные сборные. Например, Томаш Зогорна в эти дни находится в расположении национальной команды Чехии и не сможет помочь нашей команде в домашнем матче против "Автомобилиста", - цитирует пресс-служба клуба Филиппенко. - На этот случай нам нужен хоккеист, который сможет занять легионерскую позицию. Отмечу, что у Барнетта минимальный контракт, разрешенный в КХЛ. Надеемся, что новичок сможет проявить себя, и рассчитываем, что он будет прогрессировать, ведь ему всего 24 года. Помимо прочего его присутствие добавит агрессивности нашей игре, а это пойдет только на пользу.

Дополнительная информация

http://hcamur.ru/news/amur/dzhastin-barnett-stal-igrokom-amura.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ