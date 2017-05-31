Александр Филиппенко: "Не понимаю, почему "Амур" оказался в конце рейтинга КХЛ"

Первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко прокомментировал публикацию рейтинга клубов КХЛ, по результатам которого команда оказалась на четвертом месте с конца после "Кузни", "Лады" и "Югры".

– Мы не понимаем всей картины и почему нам отвели место в конце рейтинга, – заявил Филиппенко. – Трудно оценить состояние других команд. Обязательно ответим на вопросы руководителей лиги и все поправим. По посещаемости наш клуб – один из лучших в лиге. Практически все домашние матчи собирают аншлаги, присутствуют губернатор и правительство края. Каждая трансляция на региональном телевидении собирает рейтинг – 10 процентов, это больше любого сериала. С точки зрения социальной политики клуб занимает важное место.

– Что скажете о спортивных результатах?

– За два года, которые мы работаем в клубе с Александром Могильным, команда прогрессирует. В первом сезоне поднялась на три строчки вверх, а в прошлом заняла 22-е место. Наша молодежка ежегодно борется и выступает в плей-офф. Команда ЮХЛ заняла пятое место по России. В Хабаровске на 600 тысяч жителей пять ледовых дворцов спорта. В Советской Гавани, Ванино и Комсомольске-на-Амуре открыты три филиала нашей школы, в которой суммарно занимаются хоккеем более тысячи детей. Со сборной бронзу чемпионата мира выиграли хабаровские воспитанники Сергей Плотников и Артем Зуб. В олимпийскую выезжали братья Ушенины и Кирилл Капустин, в юниорскую – Матвей Заседа.

– Что же не понравилось лиге?

– Не знаю. У нас прекрасный дворец, атмосфера и город, куда с удовольствием приезжают хоккеисты из других городов и стран. Иначе выступал бы здесь три сезона чемпион мира Виталий Атюшов? Игроки европейских сборных Коларж, Йордан, Зогорна, Метсола приехали, несмотря на большие расстояния и не самые великие возможности.

– Какую часть бюджета составляет государственное финансирование?

– У нас есть поддержка спонсоров и бюджетные деньги, как и во всех клубах. Средства работают, и у нас в этом смысле четко выполняются обязательства. В клубе идет профессиональная работа. Последний этап в этом году команда провела очень успешно и была одной из лучших в лиге. (Евгений БЕЛОУСОВ)