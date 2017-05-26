Александр Филиппенко: "Без паники выясним у руководства КХЛ информацию о нашем исключении"

Первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко заявил, что в команде спокойно отнеслись к информации о возможном исключении из лиги. Ранее сообщалось, что помимо новокузнецкого "Металлурга" чемпионат могут покинуть такие команды, как "Амур", "Лада" и "Югра".

– Два года назад мы приняли команду, которая была на последнем месте, – цитирует ТАСС Филиппенко. – Но при нас она сумела подняться в турнирном плане. Мы прогрессируем: у нас полный дворец, один из лучших в лиге по посещаемости. Сейчас мы обсудили с президентом клуба эту новость и без паники выясним у руководства лиги, откуда такая информация.

В нашей школе занимается тысяча человек, есть филиалы в городах Хабаровского края. Мы подготовили таких игроков, как Сергей Плотников, Алексей Мурыгин, а также немало ребят для молодежной сборной. Работаем по всем направлениям. За ту работу, которая проделана за два года, нам не стыдно.