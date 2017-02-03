Александр Филиппенко: "Агент Барнетта сам предложил разорвать контракт игрока с "Амуром"

Вице-президент "Амура" Александр Филиппенко отметил, что клуб пошел навстречу Джастину Барнетту, разорвав с ним контракт. Американский форвард захотел выступать в одном из чешских клубов.

– Барнетт – игрок стабильный, обученный, с его присутствием команда набирала очки. В своей тройке он голы не забивал, но направлял в правильное русло своих партнеров по звену, – цитирует ТАСС Филиппенко. – Его агент сам на нас вышел с предложением, поскольку ему в Чехии предложили контракт. Мы пошли навстречу, поскольку его пригласили в команду, которая будет играть в плей-офф, а нам в сезоне оставалось провести шесть игр.