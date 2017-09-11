Александр Филипенко: "Тройка Горшкова с Ушениными может играть в олимпийской сборной"

Генеральный директор "Амура" Александр Филипенко отметил, что новичок команды Александр Горшков в тройке с братьями Владиславом и Вячеславом Ушениными способен играть на уровне олимпийской сборной России.

Сегодня "Адмирал" обменял в "Амур" 26-летнего Горшкова. В нынешнем сезоне нападающий провел в чемпионате КХЛ 5 матчей, набрав 2 (1+1) очка. Горшков имеет опыт игры за "Адмирал" в одной тройке с братьями Ушениными.

- Мы целенаправленно работали над этим переходом, учитывая, что в свое время во Владивостоке была создана тройка, где Горшков играл с братьями Ушениными, - цитирует "Р-Спорт" Филипенко. - Перспективы у этой тройки очень хорошие. В прошлом году они доказали, что могут играть на уровне олимпийской сборной России. Я уверен, что Горшков в связке с Ушениными – тройка будущего, способная в перспективе играть, в том числе, в национальной сборной.