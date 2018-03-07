Александр Евсеенков: "В "Северстали" все верят, что удастся растянуть серию больше, чем на четыре матча"

Защитник "Северстали" Александр Евсеенков заявил, что его команда постарается навязать серьезное сопротивление СКА в плей-офф КХЛ. СКА выиграл две первые встречи. Третий матч в серии пройдет в Череповце 7 марта.

- Мне кажется, в любом мачте плей-офф есть шансы на победу, надо просто дорожить своими моментами и построже играть в обороне, - цитируют "Известия" Евсеенкова. - Я думаю, что для нас еще не все потеряно. Вся команда верит, что удастся вернуться в Петербург и растянуть серию больше, чем на четыре матча.

Нужно попроще играть в своей зоне. У СКА очень хорошая, мастеровитая команда. Наверное, нужно просто находиться ближе к ним и использовать свои моменты. Думаю, это ключ к успеху. Сейчас мы будем играть дома, нас будут поддерживать болельщики и команда надеется вернуться в Питер на пятый матч.