Александр Евсеенков: "Стараемся приложить все силы, чтобы "Северсталь" осталась в КХЛ"

Защитник "Северстали" Александр Евсеенков в интервью клубной пресс-службе отметил, что череповчане намерены попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Хоккеист также добавил, что его команда приложит все силы, что оставить клуб в КХЛ в следующем сезоне.

– КХЛ со следующего сезона планирует сократить количество команд до 24-х. "Северсталь" входит в число команд, которые находятся в зоне риска. Какой в команде настрой в связи с этой ситуацией?

– Что зависит от игроков, от команды, мы все необходимое делаем. Стараемся приложить все силы, чтобы "Северсталь" осталась в КХЛ. Все прекрасно понимают ситуацию, которая повисла. Ребята все силы отдают, делают возможное и невозможное. От команды могу сказать, что мы все сделаем, чтобы "Северсталь" осталась в КХЛ. Я думаю, что все будет хорошо: попадем в плей-офф и сыграем там, как минимум, несколько раундов, чтобы хоккей в Череповце жил.

Напомним, что КХЛ планирует сократить количество участников чемпионата до 24 команд с сезона-2018/19.