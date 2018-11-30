Александр Евсеенков: "Последние два матча не совсем получились, мягко выражаясь"

Защитник "Витязя" Александр Евсеенков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (3:2 ОТ).

– Эмоции у нас положительные, ребята все устали. К сожалению, мы опять все дотянули до третьего периода, – признался Евсеенков. – Никак не можем в стартовом отрезке выйти и забить. Ребята все настроены, но не получается. Слава богу, что выиграли в овертайме, сил отдали прилично. "Витязь" не думал специально сначала уступать "Словану" со счетом 0:2, а потом выигрывать. У нас одна тактика: выигрывать шаг за шагом и брать очки у любых соперников. Отступать уже некуда. Мы – специалисты по "Словану"? Нет, мы просто выходим и с каждой командой стараемся играть на победу. Последние два матча у нас, правда, не совсем получились, мягко выражаясь. Сейчас же у нас пойдут матчи с конкурентами за плей-офф, постараемся выжать из них максимум. Наши болельщики – одни из лучших в КХЛ, если не лучшие. Они очень сильно нас поддерживают, спасибо им за это! (Владислав УТКИН).

"Витязь" занимает девятое место с 30 очками в Западной конференции. "Слован" проиграл шестой матч подряд в рамках КХЛ.