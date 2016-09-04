21:09 4 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Еременко: "Жесты Пестушко и Зубова? Просто мы хорошо знакомы"

0
0
0
2

Вратарь московского "Динамо" Александр Еременко после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (2:3 Б) подчеркнул, что бело-голубые стараются создать новый коллектив, передает корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Не хочу говорить о том, кто лучше или хуже, – сказал Еременко. – Ничья устроила бы обе команды, но такого быть не может. "Авангард" победил – значит на сегодняшний день он сильнее.

– Пестушко и Зубов что-то показывали пред исполнением буллитов. У вас был какой-то спор?

– Нет, мы просто хорошо знакомы. Хотел выиграть эти дуэли, но не получилось. Я впервые видел, как они играют за другую команду. Проанализирую и сделаю выводы.

– Как оцените старт "Динамо" в сезоне? Одно поражение в шести матчах.

– Дай Бог, чтобы так продолжалось. Мы много работали на предсезонке. Стараемся создать новый коллектив, сплав молодости и опыта. Стараемся и работаем.

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Похоже,про падежи здесь знают по наслышке.Зубы делают жесты.Весело.

23:45 4 сентября

А380726

Заголовки так и продолжают ваять таджики-дворники?

22:58 4 сентября

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ