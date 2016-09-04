Александр Еременко: "Жесты Пестушко и Зубова? Просто мы хорошо знакомы"

Вратарь московского "Динамо" Александр Еременко после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (2:3 Б) подчеркнул, что бело-голубые стараются создать новый коллектив, передает корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Не хочу говорить о том, кто лучше или хуже, – сказал Еременко. – Ничья устроила бы обе команды, но такого быть не может. "Авангард" победил – значит на сегодняшний день он сильнее.

– Пестушко и Зубов что-то показывали пред исполнением буллитов. У вас был какой-то спор?

– Нет, мы просто хорошо знакомы. Хотел выиграть эти дуэли, но не получилось. Я впервые видел, как они играют за другую команду. Проанализирую и сделаю выводы.

– Как оцените старт "Динамо" в сезоне? Одно поражение в шести матчах.

– Дай Бог, чтобы так продолжалось. Мы много работали на предсезонке. Стараемся создать новый коллектив, сплав молодости и опыта. Стараемся и работаем.