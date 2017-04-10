Александр Еременко: "Со СКА было не так тяжело играть, как с "Торпедо"

Вратарь московского "Динамо" Александр Еременко подвел итоги сезона, отметив, что команда была способна завоевать Кубок Гагарина. Бело-голубые вылетели во втором раунде плей-офф, проиграв в серии СКА (1-4).

– Результата мы не достигли, значит, не очень хорошо. Не могу сказать, что я доволен своей игрой, наверно, можно было сыграть лучше, - цитирует Еременко официальный сайт "Динамо". - В целом сезон был сложный: начали мы хорошо, потом был небольшой провал, в концовке вроде удалось выровнять игру, и у нас появилась именно та команда, которая была способна завоевать Кубок. Но, к сожалению, чего-то нам не хватило.

– Что помешало "Динамо" бороться дальше?

– Плей-офф – это мини-чемпионат, в котором есть очень много своих нюансов и практически нет мелочей. Сейчас пока не могу сказать, чего нам не хватило, чуть позже, с холодной головой, мы сделаем определенные выводы и примем какое-то решение. Претензий к ребятам у меня нет – все очень хотели, старались, отдавались полностью, но что-то у нас не получилось, где-то Питер оказался мастеровитее.

– Что хотелось бы изменить в следующем сезоне?

– Всегда хочется что-то изменить. Прежде всего, буду работать над собой.

– Кто, на ваш взгляд, был самым сильным соперником? С кем сложнее всего было играть?

– Наверно, Нижний Новгород. Если рассматривать два тура плей-офф, то даже со СКА было не так тяжело играть, как с "Торпедо".

– Как планируете провести отпуск?

– В конце мая, когда дети закончат учебу, хотим съездить отдохнуть в Арабские Эмираты. Потом вновь приступлю к тренировкам – уже такой возраст, что надо постоянно поддерживать себя в форме, – а там уже и предсезонная подготовка начнется. Эти несколько месяцев пролетят очень быстро.