Александр Еременко: "Руководство "Динамо" нам заявило, что долги - это не наш вопрос"

Голкипер московского "Динамо" Александр Еременко заявил, что новое руководство клуба не интересуется задолженностями перед игроками и считает, что это не их вопросы. 37-летний хоккеист выступает за столичный клуб с 2011 года.

– Мы встречались с новым руководством, нам там заявили, что долги – это не наш вопрос. И особого интереса к себе не почувствовали, – сказал Еременко. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Ранее стало известно, что центральный совет ВФСО "Динамо" окончательно забрал в свои руки управление хоккейным клубом. Команда примет участие в чемпионате КХЛ, однако пока непонятно, кто будет выступать в ее составе. Предыдущий хозяин клуба – юридическое лицо АНО "Динамо", возглавляемое Андреем Сафроновым, должно игрокам около 800 миллионов рублей. Новый хозяин – ООО "Динамо" не собирается выплачивать долги хоккеистам, а те, в свою очередь – выступать за клуб, пока не заплатят причитающееся за предыдущий сезон.