Александр Еременко продлит контракт с московским "Динамо"

Генеральный директор московского "Динамо" Андрей Сафронов сообщил, что вратарь Александр Еременко останется в команде. Соглашение с 37-летним голкипером истекает в конце сезона.

- Разговор с Еременко ведется, - приводит ТАСС слова Сафронова. - Мы найдем точки соприкосновения, и он останется в клубе.

В текущем сезоне вратарь провел за "Динамо" 47 матчей, из них 10 - в плей-офф КХЛ. В середине февраля Еременко побил рекорд по количеству "сухих" матчей в чемпионатах страны (81), позднее его достижение превзошел вратарь магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин.