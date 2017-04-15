Александр Еременко: "Остался большой осадок от сезона"

Вратарь московского "Динамо" Александр Еременко заявил, что у него нет к себе претензий по самоотдаче в завершившемся сезоне. Голкипер посетовал, что бело-голубые не смогли добиться поставленных целей.

– Остался очень большой осадок, – сказал Еременко. – Не добились того, к чему стремились. Было потрачено много сил. Вы не представляете кухню изнутри, то, через что мы прошли. Буду отдаваться полностью.

Отдадим ли мы место молодым игрокам? Все должно быть честно в конкурентной борьбе. Благодарен ребятам, с которыми я бился честно. К себе у меня нет претензий, что не отдавался и не выкладывался на сто процентов. Постараюсь передать профессиональное отношение к делу молодым ребятам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)