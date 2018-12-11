Александр Еременко: "Не задумываюсь о рекордах. Неизвестно, доиграю ли я в "Динамо" до конца сезона"

Вратарь московского "Динамо" Александр Еременко дал понять, что не придает значение своим достижениям по количеству игр в составе бело-голубых. Матч против "Северстали" (3:1) стал для Еременко 380-м. Он обошел Виталия Еремеева (379) и находится в девяти играх от рекорда Владимира Мышкина (389). Игра стала последней для "Динамо" в "Мегаспорте", следующий домашний матч клуб проведет против "Автомобилиста" 4 января.

- Не считаю матчи, не смотрю статистику – просто делаю свою работу. Не всегда хорошо получается, но, слава богу, что я это делаю, - цитирует "РИА Новости" Еременко. - Делаю, может, ради результатов, может, просто ради "Динамо", ради команды. Не задумывался о таких рекордах, для меня это просто игра. Наверное, когда закончу карьеру, то буду гордиться.

Всем хочется вернуться на свою арену, я же начинал еще в Петровском парке, когда в школу ходил, так что очень почетно сейчас поехать обратно домой. Тем более было такое тяжелое начало сезона, когда было неизвестно, доиграю я в "Динамо" до конца сезона или нет. Слава богу, что я в команде сейчас. От меня ждут результат, и я должен его доказывать. Если скажут играть каждый матч, то буду играть.

Надеюсь, что в новом дворце будет особое настроение, но там все новое – надо привыкать будет. Зарекаться нельзя, что все получится, но мы будем стараться и делать результат. Если нам дадут время тренироваться там, то мы скорее почувствуем стадион.