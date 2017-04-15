Александр Еременко: "Не собираюсь просто так отдавать свое место"

Вратарь московского "Динамо" Александр Еременко сообщил, что продолжит выступать за бело-голубых и не собирается уступать свое место в составе другим голкиперам.

В среду генеральный директор "Динамо" Андрей Сафронов сообщил, что Еременко продлит контракт с клубом еще на год. В нынешнем сезоне 37-летний вратарь провел за "Динамо" 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ (95 процентов отраженных бросков) и еще 10 – в плей-офф (92,8).

– Знаете, на протяжении всей своей хоккейной карьеры я старался учиться сильным сторонам тех, с кем играю, -цитирует "Р-Спорт" Еременко. – Например, когда был сменщиком Виталия Еремеева, я старался смотреть и брать у него самое лучшее. На самом деле я не собираюсь просто так отдавать свое место, которое было достигнуто своим трудом и здоровьем. Честно говоря, все должно проходить в здоровой конкуренции и спортивной злости. Каждый день – некий шанс, чтобы доказать болельщикам и тренерскому штабу то, что ты готов эту конкуренцию выигрывать.