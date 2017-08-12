Александр Еременко: "Извинился перед командой за инцидент в матче с "Амуром"

Вратарь "Динамо" Александр Еременко перед началом сезона отметил, что подготовка бело-голубых к чемпионату "прошла на ура". Также Еременко подчеркнул, что извинился перед своими одноклубниками за удаление в товарищеском матче против "Амура" (0:4). В третьем периоде голкипер получил 5+20 штрафного времени за удар соперника головой.

– Что скажете по предсезонной подготовке?

– Тот факт, что она проходила в Москве, – большой плюс. Мы тренировались, ездили домой, психологическая нагрузка ушла. Подготовка прошла на ура, но она была очень серьезная. Жаль, что сейчас у ребят есть некие травмы. Надеюсь, будем возвращать ту легкость, которая нужна перед сезоном.

– Расскажите об инциденте во вчерашнем товарищеском матче с "Амуром"?

– Я извинился перед командой, потому что нужно сдерживать эмоции. Надеюсь, больше этого не повторится. Я подвел команду. Проиграли матч из-за меня. Хочу отметить, что мы поможем молодежи, чтобы они знали, за кого играют. Постараемся сделать все, что от нас зависит, и достичь в этом году максимума результатов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)