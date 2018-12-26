18:50 | Хоккей — КХЛ

Александр Еременко из-за болезни пропустит матч с "Йокеритом"

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Вратарь московского "Динамо" Александр Еременко не примет участия в сегодняшней игре команды с "Йокеритом". Причиной тому стала болезнь.

Также за москвичей сегодня дебютирует пришедший из "Северстали" 26-летний нападающий Руслан Карлин. Полностью составы команды выглядят следующим образом:

"Йокерит".

Запольски (Калниньш);
Кивистё – Лепистё, Весалайнен – Норман – О`Нилл;
Столлери – Грант, Йоэнсуу – Маннинен – Н. Йенсен;
Й. Йенсен – Лауридсен, Пильстрём – Плэтт – Мозес;
Лёв, Иконен – Ниеми – Вярн.

"Динамо" М:

Бочаров (Кузнецов);
Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;
Миронов – Хиетанен, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Макаров;
Прибыльский – Пепеляев, Карлин – Индрашис – Панкратов.

Матч "Йокерит" - "Динамо" (Москва) начнется в 19:30 мск.

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