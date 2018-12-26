Александр Еременко из-за болезни пропустит матч с "Йокеритом"

Вратарь московского "Динамо" Александр Еременко не примет участия в сегодняшней игре команды с "Йокеритом". Причиной тому стала болезнь.

Также за москвичей сегодня дебютирует пришедший из "Северстали" 26-летний нападающий Руслан Карлин. Полностью составы команды выглядят следующим образом:

"Йокерит".



Запольски (Калниньш);

Кивистё – Лепистё, Весалайнен – Норман – О`Нилл;

Столлери – Грант, Йоэнсуу – Маннинен – Н. Йенсен;

Й. Йенсен – Лауридсен, Пильстрём – Плэтт – Мозес;

Лёв, Иконен – Ниеми – Вярн.



"Динамо" М:



Бочаров (Кузнецов);

Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;

Миронов – Хиетанен, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Макаров;

Прибыльский – Пепеляев, Карлин – Индрашис – Панкратов.

Матч "Йокерит" - "Динамо" (Москва) начнется в 19:30 мск.

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