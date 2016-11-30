Александр Еременко: "Хороший пондус? А что это?"

Вратарь московского "Динамо" Александр Еременко после победы над "Барысом" (3:0) отметил, что команда сделала выводы из поражений и начала играть по-другому. Он добавил, что хоккеисты работают над реализацией моментов.
– В четырех последних матчах "Динамо" трижды выиграло, и это совпало с вашим восстановлением после травмы. Случайно, как думаете?
– Думаю, дело не во мне, а в команде. Ребята сделали выводы из поражений. Начали чуть-чуть по-другому работать.
– Есть ощущение, что "Динамо" прибавляет?
– А вам как кажется со стороны?
– Да.
– Вот мы и хотим этого добиться.
– Как сказал ваш знакомый Игорь Захаркин, у Еременко в команде хороший пондус.
– А что это?
– Вы правда не знаете?
– Нет.
– Это, как команда относится к игроку и насколько она комфортно себя чувствует с ним.
– А, понял. Слава богу, да. Нужно добиваться еще большего. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)