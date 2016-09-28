23:12 28 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Еременко: "Динамо" старается играть правильно"

0
0
0

Голкипер "Динамо" Александр Еременко после победы над "Витязем" (3:0) рассказал о том, что задача сыграть на ноль была не главной в этом матче.

– Можно ли сказать, что сейчас команда находится на правильном пути, по сравнению с началом сезона?

– Мы делаем определенные выводы и сейчас стараемся играть правильно.

– Насколько трудным матч с "Витязем" был лично для вас и для команды, вы ведь сыграли на ноль, а в последнее время это редко получается?

– Да, нечасто, вы правы. Я не могу сказать, что сохранить ворота сухими было самое важное. Главная задача – выиграть. Конечно, приятно, что удалось победить. Спасибо ребятам, что смогли этого добиться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/matchcenter/70439/

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ