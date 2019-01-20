Александр Елесин: "Если бы придумали конкурс по силовым приемам, выиграл бы Максим Рыбин"

Защитник "Локомотива" Александр Елесин прокоментировал свою победу в конкурсе на самый сильный бросок в мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Игрок бросил шайбу со скоростью 164,22 км/ч.

Рекорд в мастер-шоу принадлежит Александру Рязанцеву, который в 2012 году нанес бросок со скоростью 183,67 км/ч.

- Думаю, если бы придумали конкурс по силовым приемам, его выиграл бы не я, а Максим Рыбин (смеется), - цитирует официальный сайт КХЛ Елесина. - Честно говоря, не представлял, что удастся победить, что все именно так здорово сложится. Что касается результата Рязанцева… это слишком много. Чтобы приблизиться к нему – надо быть помощней, погабаритней. Здесь классная обстановка, очень понравились задумки Майоне и Барулина. Готов ли спеть я? Нет, пожалуй, лучше буду бросать по воротам.