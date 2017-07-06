Александр Дыбаль: "Бюджет "Авангарда" на 6-7-м месте в КХЛ, и мы намерены не снижать этот уровень"

Член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль рассказал, на каком месте "Авангард" находится в КХЛ по уровню бюджета. Также руководитель отметил, что кроме их компании больше никто не финансирует ни главный клуб, ни молодежную команду.

– "Авангард" – один из всего трех российских клубов лиги, в собственности которого находится арена, – цитирует "В Омскве" слова Дыбаля. – Эксплуатационные расходы на арену, детский хоккейный центр и тренировочную базу составляют более 130 миллионов рублей в год.

"Авангард" полностью финансируется "Газпром нефтью" и получает от нас достаточное финансирование для достижения высоких результатов. Бюджет клуба на 6-7-м месте в КХЛ, и мы намерены не снижать этот уровень в дальнейшем. К сожалению, больше никто не финансирует ни команду КХЛ, ни молодежку, ни хоккейную школу. Руководство клуба не раз обращалось к местным компаниям за помощью детской школе, но никто ничем не помог. Клуб предлагал даже оказывать помощь детской школе не деньгами, а предоставляя напрямую товары и услуги. Но никто ничем не помог. Как обычно, одни разговоры.