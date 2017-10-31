Александр Дергачев: "Жамнов действительно подсказывает и объясняет игрокам какие-то моменты"

Нападающий "Спартака" Александр Дергачев в интервью "Известиям" отметил, что присутствие генерального менеджера команды Алексея Жамнова на лавке во время игр помогает игрокам. Хоккеист заявил, что так красно-белые смогут найти выход из сложившейся ситуации.

– Это клубные дела, комментировать которые я не люблю, – сказал Дергачев. – Но Жамнов действительно всем подсказывает, подходит к хоккеистам, объясняет им какие-то моменты. Он находится в постоянном контакте с тренерским штабом. Думаю, мысли генерального менеджера и тренеров совпадают. И наставник, и его помощники, и капитан постоянно общаются с командой, мы стараемся общими усилиями найти выход из сложившейся ситуации.