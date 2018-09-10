Александр Дергачев: "Запорол Гусеву и Дацюку пару моментов"

Нападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от победы над "Сочи" (3:1).

- Трудовая, тяжелая победа. Сыграли на этот раз по заданию. Больше не играли в открытый хоккей - избегали контратак. Максимально обезопасили ворота. Я выходил с Гусевым и Дацюком, а про таких партнеров рассказывать лишний раз не надо. Запорол им пару моментов. Тяжело. Где-то тушевался, мне есть куда расти. Я своей игрой не очень доволен, ребята хорошие передачи мне отдавали, я не должным образом шайбой распоряжался.

- Я слышал, вас начали называть бульдозером (этот вопрос задал сидевший рядом Алексей Кручинин).

- У нас тут Илья Каблуков – снайпер-бомбардир, так что не будем про бульдозера.

- Вас, похоже было, попросили не торопиться со сменой, когда Гусев забивал, чтобы "плюс" получили в статистику.

- Как там торопиться, если мы на дальней скамейке? Мы просто доигрываем до конца каждый эпизод, а убегать с поля… Это Леше Кручинину лишь бы бежать. (Игорь Еронко)

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