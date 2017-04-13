Александр Дергачев: "Возрастные лидеры "Магнитки"? Ягру 58 лет и ничего - играет!"

Нападающий СКА Александр Дергачев после победы над магнитогорским "Металлургом" (2:1 2ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что не нужно делать акцент на возрастных игроках соперника и привел в пример 45-летнего форварда "Флориды" Яромира Ягра, передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Сергей Яременко. Напомним, что счет в серии 2-1 в пользу армейского клуба.

– Вашему звену была отведена важная роль – сдерживать тройку Коваржа, бить их. Справились?

– Думаю, справились, раз они так мало забили. А так у нас все звенья борются, лупятся.

– Лидерам "Магнитки" глубоко за 30 лет. Акцент на этом делали?

– Ягру 58 лет, а он играет и ничего. Неважно, сколько им лет.

– Чем спровоцировали Бирюкова, который так злобно на вас смотрел?

– Даже не знаю. Просто так перекинулись... Отвечать не надо. В плей-офф надо терпеть.

– Победили за счет терпения?

– Естественно! В таких моментах надо перетерпеть и дождаться своего шансика.

– Вы говорили, что еще не осознаете, что играете в финале. Сейчас пришло понимание?

– Пока не пришло (улыбается).