Александр Дергачев: "Возрастные лидеры "Магнитки"? Ягру 58 лет и ничего - играет!"

Нападающий СКА Александр Дергачев после победы над магнитогорским "Металлургом" (2:1 2ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что не нужно делать акцент на возрастных игроках соперника и привел в пример 45-летнего форварда "Флориды" Яромира Ягра, передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Сергей Яременко. Напомним, что счет в серии 2-1 в пользу армейского клуба.
– Вашему звену была отведена важная роль – сдерживать тройку Коваржа, бить их. Справились?
– Думаю, справились, раз они так мало забили. А так у нас все звенья борются, лупятся.
– Лидерам "Магнитки" глубоко за 30 лет. Акцент на этом делали?
– Ягру 58 лет, а он играет и ничего. Неважно, сколько им лет.
– Чем спровоцировали Бирюкова, который так злобно на вас смотрел?
– Даже не знаю. Просто так перекинулись... Отвечать не надо. В плей-офф надо терпеть.
– Победили за счет терпения?
– Естественно! В таких моментах надо перетерпеть и дождаться своего шансика.
– Вы говорили, что еще не осознаете, что играете в финале. Сейчас пришло понимание?
– Пока не пришло (улыбается).
petroff
Ягру 45 лет, тоже не мало, конечно, но не 58
00:50
PORSA
Не хрена себе. Я 13 лет проспал?)
00:18
Werewolf
неужели прям 58??????
00:15