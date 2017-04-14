Александр Дергачев: "В СКА все готовы сыграть тафгаев"

Нападающий СКА Александр Дергачев после победы над магнитогорским "Металлургом" (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что ему помогла настроиться быстрая шайба соперника, которую они забросили в первую минуту встречи. Армейцы ведут в серии со счетом 3-1, пятый матч состоится в Магнитогорске 16 апреля.
– Эта игра была решающей в серии?
– Одна из главных. Решающая – это последняя победа.
– "Магнитка" очень быстрый гол забила.
– Я сидел, настраивался, а они забили. Даже не видел момента. Не знаю, с чем он связан.
– Настроиться помогло?
– Да. Сразу о-па, и заиграли.
– Перестраиваться пришлось?
– Нет. Какая-то шальная шайба в первой же смене зашла. Мы включились в игру, а дальше – покатилось.
– Игра отличалась от предыдущих?
– Можно их сопоставить, и получится, что "Магнитка" играла примерно так же.
– Вы говорили, что не чувствуете, что играете в плей-офф. А ваше тело чувствует?
– Я все чувствую. И тело тоже. Может, потом начну осознавать, что происходит.
– Тимкин играет агрессивно. Готовы сыграть тафгая?
– У нас вся команда готова. (Сергей ЦИММЕРМАН)
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