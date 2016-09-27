Александр Дергачев: "Получил небольшой бонус к дню рождения"

Отмечавший сегодня день рождения нападающий СКА Александр Дергачев после победы над "Адмиралом" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что в конце третьего периода команда расслабилась. По словам Дергачева, для победы команде пришлось проявить характер, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Немного концовку смазали – признал Дергачев. – Расслабились. Нельзя так играть. Надо сделать правильные выводы, что игра длится 60 минут, а не 55. В будущем нельзя допускать такое. А так приятно, что по буллитам выиграли. Небольшой бонус к дню рождения.

– В плане становления команды важно, что удалось победить, несмотря на то, что соперник сравнял счет?

– Конечно! Для того, чтобы вырвать победу после такого холодного душа, пришлось проявить характер. Но все-таки нельзя так делать.