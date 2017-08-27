Александр Дергачев: "Гимн а капелла – это воспоминания на всю жизнь"

Нападающий СКА Александр Дергачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (4:3 Б), а также рассказал о казусе с гимном России. Перед началом матча в "Ледовом" пропал звук. Болельщики исполнили национальный гимн а капелла.

– Получился интересный матч для болельщиков – сказал Дергачев. – Овертайм, буллиты – все это любят. Хотя мы хотели сыграть лучше. Ничего не поделаешь – будем исправлять ошибки.

– "Витязь" изменился по сравнению с плей-офф?

– Это хорошая команда с хорошим подбором игроков. Они прибавляют с каждым годом.

– Главный тренер "Витязя" Валерий Белов сказал, что его команда извлекла урок из матчей в плей-офф. Как думаете, какой?

– Они наше большинство здорово разобрали. По остальному трудно сказать

– Как вам исполнение гимна всем стадионом?

– Даже не могу слова подобрать. Огромное спасибо болельщикам! Впервые в жизни с таким столкнулся. И думаю, вряд ли еще когда-нибудь услышу такое. Воспоминания на всю жизнь. (Сергей ЯРЕМЕНКО)