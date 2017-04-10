Александр Дергачев: "До сих пор не осознал, что играю в финале"

Нападающий СКА Александр Дергачев подчеркнул, что старался выполнять установку тренерского штаба во втором матче финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга" (1:3). Также он отметил игру голкипера "Магнитки" Василия Кошечкина, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Какие задачи вашей тройке ставит тренерский штаб? Агрессивную игру без ворот?

– Да наши задачи не сильно отличаются от тех, что ставят другим тройкам. Построже у себя в зоне сыграть, и в атаке поактивнее. В тело где-то сыграть, повозить. Ради команды, думаю, у всех четвертые звенья играют одинаковые.

– Какие у вас впечатления от финальной серии? Вы же впервые играете в финале.

– Конечно, он немножко отличается от всех других стадий. Но мне кажется, что я до сих пор не осознал, что играю в финале. Может, это где-то даже в плюс. Поспокойнее играть. А так – да, первый финал – это большой опыт. Плюс тренеры доверяют.

– Сегодняшнее поражение можно назвать обидным?

– Любое поражение можно назвать обидным. Это – не исключение. Будем исправлять ошибки.

– И все-таки – огромное же было преимущество в первом периоде.

– Да. Вратарь, видимо, хорошо сыграл у них.

– Считается, что привезти 1-1 с выезда – это хорошо. Вы довольны?

– Нет. Все равно хорошо – это когда 2-0 увозишь.

– Как вам игралось против лидеров соперника?

– Нормально игралось. Есть определенные установки, которых надо придерживаться. Как говорили нам играть – так и играем. Все выходят и прекрасно знают, чего ожидать.