Александр Дергачев: "ЦСКА - фаворит, но, может, "Спартаку" это даже на руку"

Нападающий "Спартака" Александр Дергачев после победы над "Динамо" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда будет показывать зубы в серии с ЦСКА. Он поблагодарил болельщиков, которые помогли клубу выйти в плей-офф.

- "Спартак" долго к этому шел и наконец это случилось. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, которые всегда были шестым игроков для нас. Будем готовиться к плей-офф, чтобы показать хороший хоккей. Морально и физически мы на сто процентов готовы к плей-офф.



- Теперь впереди ЦСКА.

- В плей-офф все соперники равны. На первый план выходят другие качества, чем в регулярном чемпионате. Будем показывать зубы и бороться. Фаворит ЦСКА, но ничего страшного. Может, так наоборот будет даже легче. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)