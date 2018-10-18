Александр Дергачев: "Быстрая шайба "Динамо" нам даже помогла"

Форвард СКА Александр Дергачев подвел итоги матча с московским "Динамо" (3:2).

- Второй матч подряд СКА выигрывает всего лишь в одну шайбу, что с командой?

- Ничего страшного, - сказал Дергачев. - Просто надо более концентрированно играть последние отрезки, попроще где-то. И всё будет.

- Шайба "Динамо" вначале обескуражила команду?

- Шока большого не было. Может, даже в плюс нам пошла эта шайба. Ведь поначалу у нас не все получалось, но потом начали прибавлять от смены к смене. Каждое звено бросало, создавало моменты, потом забили.

- Вы забросили, отыграв на пятачке. Это установка тренера? Чувствуете, что прибавляете от матча к матчу?

- Конечно, уверенность - это такая штука. Нужно забивать в матчах, а не на тренировках. Чувствую, что прибавляю. Задачи свои знаю. Ребята молодцы, свою работу сделали.

- Впереди игра с ЦСКА, такой сложный матч с "Динамо" помешает или поможет в подготовке к дерби?

- Сложно сказать, по игре видно будет. Думаю, все команды быстро забывают игры, так что и мы будем готовиться к ЦСКА. Будет интересный матч.

- Почему вас называют "Бульдозер" ?

- Не буду раскрывать, откуда это пошло. Я сам парень веселый, нормально к этому отношусь, к шуткам (смеется).

- А гол как вы празднуете?

- Раскрывать не буду. Пусть называют как угодно, чтобы эмоции перед игрой оставались приятные, улыбка была. А так - вы многое не знаете, что происходит в команде. (Игорь Новиков)