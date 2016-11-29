Александр Черников: "Система НХЛ в России не жизнеспособна"

Нападающий "Трактора" Александр Черников считает, что система НХЛ в России не жизнеспособна. По его мнению, в КХЛ клубы, у которых больше денег, имеют лучших игроков.

– Все опять же сводится к сравнению КХЛ и НХЛ, – цитирует "РСпорт" Черникова. – Если взять североамериканскую лигу, то там слабый клуб через несколько лет может стать одним из фаворитов Кубка Стэнли или вообще победить в нем. Это все благодаря системе драфта, менеджмента и так далее. В России же ситуация совсем другая. У кого денег больше, у того и лучше игроки. На данный момент система НХЛ в России не жизнеспособна. Что будет дальше – не знаю.