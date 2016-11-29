21:26 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Черников: "Система НХЛ в России не жизнеспособна"

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Нападающий "Трактора" Александр Черников считает, что система НХЛ в России не жизнеспособна. По его мнению, в КХЛ клубы, у которых больше денег, имеют лучших игроков.

– Все опять же сводится к сравнению КХЛ и НХЛ, – цитирует "РСпорт" Черникова. – Если взять североамериканскую лигу, то там слабый клуб через несколько лет может стать одним из фаворитов Кубка Стэнли или вообще победить в нем. Это все благодаря системе драфта, менеджмента и так далее. В России же ситуация совсем другая. У кого денег больше, у того и лучше игроки. На данный момент система НХЛ в России не жизнеспособна. Что будет дальше – не знаю.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161129/1112964203.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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galasly

Система закрытых лиг наиболее ущербная. В условных Пензе, Воронеже, Твери нет даже теоретического шанса увидеть ведущих хоккеистов страны! Даже хотя бы как в футбольном кубке!

23:02

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