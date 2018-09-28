Александр Бурмистров: "В таблицу ни разу не смотрел. Знаю, что "Автомобилист" там прет"

Форвард "Ак Барса" Александр Бурмистров подвел итоги матча с "Амуром" (3:1).

- Вы отметили свое возвращение голом! Какие эмоции?

- Отличные! Главное, что не опустили руки после пропущенной шайбы и победили. Приятно было играть с Карой и Клинкхаммером.

- Почему вам надо пропустить, чтобы начать забивать?

- В таких играх часто бывает такое. Ты таскаешь соперника по зоне, не забиваешь свои моменты, а потом прилетает шальная шайба. Но еще раз скажу - главное, что не опустили рук.

- В таблицу уже смотрите?

- Я еще ни разу не смотрел.

- Вы четвертые на Востоке.

- Знаю, что "Автомобилист" там прет и не проигрывает.

- Ждете матча с ними?

- Я ждал, когда сам сыграю.

- Как себя ощущаете физически после этой паузы?

- Отлично. Я четыре дня не вылезал из зала с Зариповым! Сейчас еще Данис вернется - вообще не знаю, что будет! (Артур Еникеев).

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