Александр Бурмистров: "В таблицу ни разу не смотрел. Знаю, что "Автомобилист" там прет"

Форвард "Ак Барса" Александр Бурмистров подвел итоги матча с "Амуром" (3:1).
- Вы отметили свое возвращение голом! Какие эмоции?
- Отличные! Главное, что не опустили руки после пропущенной шайбы и победили. Приятно было играть с Карой и Клинкхаммером.
- Почему вам надо пропустить, чтобы начать забивать?
- В таких играх часто бывает такое. Ты таскаешь соперника по зоне, не забиваешь свои моменты, а потом прилетает шальная шайба. Но еще раз скажу - главное, что не опустили рук.
- В таблицу уже смотрите?
- Я еще ни разу не смотрел.
- Вы четвертые на Востоке.
- Знаю, что "Автомобилист" там прет и не проигрывает.
- Ждете матча с ними?
- Я ждал, когда сам сыграю.
- Как себя ощущаете физически после этой паузы?
- Отлично. Я четыре дня не вылезал из зала с Зариповым! Сейчас еще Данис вернется - вообще не знаю, что будет! (Артур Еникеев).