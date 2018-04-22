Александр Бурмистров: "Мечта сбылась! Мы вернули Кубок Гагарина в Казань"

Форвард "Ак Барса" Александр Бурмистров поделился эмоциями после победы в финале Кубка Гагарина над ЦСКА (1:0, 4-1 в серии). По его словам, он поверил в победу только после сирены.

– Эмоции самые лучшие! Мы выиграли, и вернули кубок в Казань!, - отметил Бурмистров.

– Детская мечта исполнилась?

– Конечно! Всегда все хотят выиграть за свою родную команду. Я хотел стать чемпионом, и самое лучшее в том, что мы сделали это именно здесь в Казани!

– Успели поговорить с Алексеем Морозовым?

– Только на награждении его увидел. Я очень болел за тот "Ак Барс". Я был в нем, когда был маленьким.

– Какой сильнее?

– Ну они выиграли два раза, а мы только один. Нам есть куда стремиться. Планы грандиозные.

– В какой момент поняли, что Кубок уже никуда не денется?

– Только после сирены. Не раньше.

– Показалось, что это был самый тяжелый матч для "Ак Барса" в этой серии.

– Для ЦСКА это был последний матч. Они давили. Мы пытались забить, пластались, боролись! Мы бились, друг друга страховали, ложились под шайбу – это весь секрет.

– Можно сказать, что переломный момент – это удаление, которое вы заработали?

– Не могу так сказать. Вся игра была переломная.

– Как настраивались на игру?

– У нас была такая штука перед игрой – мы все хлопали в ладоши под песню. Так готовились.

– Что за песня?

– "Без косяка". (Артур ЕНИКЕЕВ)