Александр Бурмистров: "Изменился ли Билялетдинов? Такой же вроде"

Нападающий "Ак Барса" Александр Бурмистров в интервью "Бизнес Online" отметил, что его адаптация в КХЛ после возвращения из Северной Америки проходит хорошо. 26-летний хоккеист отметился двумя голевыми передачами в 4 матчах регулярного чемпионата этого сезона.

– Как проходит адаптация? Или она уже прошла?

– Все хорошо.

– Как команда поменялось во время вашего отсутствия?

– Пара-тройка человек новых, а в остальном все те же.

– Зинэтула Билялетдинов как поменялся?

– Отлично.

– Изменился он?

– Нет, такой же вроде.

– Требования к вам поменялись?

– Нет.

– Что скажете о "Йокерите"?

– Разбор по матчу еще будет. "Йокерит" всегда был быстрой командой – они хорошо двигаются, много бросают и хорошо играют в атаке. Будем стараться выиграть эту игру.