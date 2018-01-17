Александр Бурмистров: "Изменился ли Билялетдинов? Такой же вроде"

Нападающий "Ак Барса" Александр Бурмистров в интервью "Бизнес Online" отметил, что его адаптация в КХЛ после возвращения из Северной Америки проходит хорошо. 26-летний хоккеист отметился двумя голевыми передачами в 4 матчах регулярного чемпионата этого сезона.
– Как проходит адаптация? Или она уже прошла?
– Все хорошо.
– Как команда поменялось во время вашего отсутствия?
– Пара-тройка человек новых, а в остальном все те же.
– Зинэтула Билялетдинов как поменялся?
– Отлично.
– Изменился он?
– Нет, такой же вроде.
– Требования к вам поменялись?
– Нет.
– Что скажете о "Йокерите"?
– Разбор по матчу еще будет. "Йокерит" всегда был быстрой командой – они хорошо двигаются, много бросают и хорошо играют в атаке. Будем стараться выиграть эту игру.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ