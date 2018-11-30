Александр Бурмистров был обменян из "Ак Барса" в "Салават Юлаев"

"Ак Барс" обменял нападающего Александра Бурмистрова в "Салават Юлаев". Вместо него в обратном направлении проследовали три игрока: защитник Александр Ляхов и форварды Вячеслав Основин и Савелий Кувардин.

Александр Бурмистров является воспитанником казанской команды. Он дебютировал в ней в сезоне-2008/09, а затем уехал за океан, где поиграл в "Атланте" и "Виннипеге". Затем Александр вернулся в "Ак Барс", где играл с 2013 по 2015 годы. После этого он снова уехал в НХЛ, где выступал за "Виннипег", "Аризону" и "Ванкувер". Игрок вернулся в Казань в середине прошлого сезона. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Бурмистров сыграл 27 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности "-2". Среднее игровое время форварда составило 15 минут и 13 секунд за встречу.

Вячеслав Основин принял участие в 32 встречах в составе "Салавата" в текущем сезоне, в которых набрал 5 (2+3) очков, а его "плюс-минус" составил "-8". Ляхов сыграл в десяти матчах, не отметившись в них результативными действиями. Кувардин пока что еще не провел ни одной встречи в КХЛ.