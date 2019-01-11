Александр Бурков: "Авангард" вернется в Омск, если в городе будут проводиться матчи молодежного ЧМ"

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что "Авангард" вернется на арену в Омске в случае, если этот город получит право проведения части матчей молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. В настоящее время "Авангард" проводит домашние игры в подмосковной Балашихе в связи с аварийным состоянием "Арены-Омск".

- Если мы на федеральном уровне зафиксируем дату - 2023 год, то мы "Газпром нефть" подвигнем реализовывать этот проект по реконструкции, - приводит слова Буркова ТАСС. - Сегодня я тоже боюсь, что "Авангард" не вернется в Омск, потому что все менеджеры клуба - москвичи или питерцы, они не жили в Омске и, может быть, не имеют такого желания. Это шаг, чтобы их гарантированно вернуть на территорию Омска.

"Авангард" занимает 2-е место в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 67 очков.

Все о КХЛ - здесь